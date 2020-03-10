Сегодня, 10 марта, Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Софии Федыне, которой 12 февраля вручили "пидозру" за угрозы в адрес президента Зеленского и повестку на допрос.

Федыне сообщено о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). Рассмотрение дела состоится в 11:30 на ул. Владимирской, 15. По словам Федыны, прокуратура попросит избрать ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Следствие установило что народный депутат София Федына, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой Марусей Зверобий, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции через Facebook и YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

"Страна" следит за событиями в суде.

13:08 Прокурор заявил, что экспертизы, заявленные стороной защиты, нельзя приобщить к делу, в силу того, что проводить подобные экспертизы можно по решению досудебного расследования.

12:52 Половина речи Федыны была посвящена России. Агрессор, навала, московская орда.

12:48 Папа Федыны - инвалид первой группы, и София смотрит за ним. Поэтому должна минимум раз в неделю ездить домой во Львов. Поэтому ей нельзя ограничивать передвижение Киевской областью.

12:45 Депутат говорит, что главнокомандующий не может считаться потерпевшим. "Как он может сопротивляться московской агрессии?".

12:41 Адвокат против ходатайства. Федына взяла слово. Она говорит, что против "пидозры", поскольку ее писали люди, "которые не были на передовой".

12:34 В суд пришел нардеп Владимир Вятрович.

12:24 Адвокат показал результат экспертизы 37/3, проведённой 8 января 2020 года экспертами Академии наук Украины, которое, по их мнению, подтверждает, что видео, записанное Фединой, где упоминается президент, не является угрозой, а есть оценочным суждением.

12:20 По словам адвоката Федыны, одним из доказательств отсутствия умысла является то, что общая продолжительность видео, записанные Фединой-Зверобой - более 49 минут, при этом разговор о президенте длится не больше 5 минут. А значит цели угроз они себе не ставили.

Адвокат также говорит, что суду предоставили только копию видео с угрозами, а не оригинал.

12:16 "Ее улыбка не свидетельствует о реальном намерении", - адвокат говорит, что нельзя привязывать Федыну к словам Зверобой на основании того, что депутат сидела рядом и улыбалась.

12:15 Защитник выступает довольно неуверенно, часто допускает паузы и запинается.

12:14 Адвокат говорит, что доказательств угроз президенту нет. Поскольку Федына и Зверобой реально не могут угрожать Зеленскому.

12:10 Обвинитель предлагает избрать для нее меру пресечения - личное обязательство. Она должна прибывать к следователю, прокурору или в суд по вызову. Сдать паспорта для выезда за границу. И не покидать Киевскую область без разрешения следствия.

"Ганьба", - ответила на это Федына.

12:09 Федына требует от прокурора читать громче. "Даже я не слышу".

12:03 Подозреваемая откровенно веселится.

11:59 При цитировании прокурором слов Федыны про Зеленского все время в зале суда раздается смех.

11:56 Когда обвинитель дошел до места угроз Зеленскому, Федына и ее сторонники начали смеяться.

11:50 Прокурор начал зачитывать ходатайство.

11:47 Защита говорит, что ГБР не имеет право вообще вести расследования, поскольку президент поменял там штатную структуру. Эту тему качают у Порошенко и пытаются под тем же предлогом закрыть против себя уголовные дела.

Отказано.

11:45 В суде находится молодой человек, которого журналисты называют парнем Софии Федыны - их видели идущими в суд, взявшись за руки.

11:44 Суд отказался переносить рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

11:44 Пришел нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий.

11:42 Защита Федыны просит перенести рассмотрение дела в другой суд, поскольку Федына не прописана в Печерском районе Киева. Прокурор говорит, что следствие ГБР находится в этом районе.

11:39 Группа поддержки нардепа.

11:37 София Федына и ее адвокат.

11:35 Федына спросила у судьи, обязательно ли говорить свои реальные адреса перед журналистами. Судья говорит, что такие правила.

11:34 Началось рассмотрение ходатайства о мере пресечения.

11:23 На своей странице в Facebook Федына опубликовала видео приглашение поддержать ее в суде.

"По случаю Шевченковских дней приглашаю всех неравнодушных в Киеве во вторник, 10 марта в 11:30 на Владимирскую, 15, где в суде будут рассматривать мое дело и выбирать меру пресечения. Приглашаю приходить, выучив стихи Тараса Шевченко. Ударим Шевченком по нелюдям", - говорится в сообщении Федыны.

11:15 Марусе Звиробий за угрозы уже избрали меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Ее обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

11:00 Как сообщала "Страна", сенью 2019 года Федина и Зверобой обсуждали разговор Зеленского с добровольцами в Золотом. В трансляции на Facebook обе блогеерши высказывали предположения, что во время одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - дословно прозвучало их заявление.