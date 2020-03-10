Глава Херсонской области осудил действия организаторов мероприятия в здании ОГА в честь 8 Марта, на котором под песню "Смажений кабанчик" девушки танцевали перед депутатами в откровенных нарядах.

Комментарий чиновника появился в эфире телеканала "112 Украина".

"Это действительно произошло перед сессией Херсонского областного совета. Это состояло из двух частей. На официальной части я вручил благодарности, знаки отличия для работников аппарата областной государственной администрации. На неофициальной части меня действительно не было, я был в рабочих делах. Если бы я был, я бы обязательно остановил это", - заявил Гусев.

Председатель обладминистрации сказал, что считает такое выступление аморальным и унизительным для женщин и неуместным в здании госуправления. В ОГА уже начато служебное расследование относительно людей, которые организовывали праздник. Гусев также пообещил принять "ряд кадровых решений" против них.

Чиновник добавил, что он и не планировал оставаться на неофициальную часть празднования, ведь в этот день было много "срочных дел".

Напомним, что в Международный женский день в здании Херсонской областной государственной администрации под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ" танцевали девушки в откровенных нарядах.

Также "Страна" сделала подборку поздравлений украинских депутатов с 8 Марта.