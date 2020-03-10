В аэропорту Шанхая пассажирка самолета авиакомпании Thai Airways сначала специально покашляла на стюардессу, а потом устроила драку с членами экипажа. Женщине не понравилось, что рейс задержат из-за проверки на коронавирус.

Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел в пятницу, 6 марта. Самолет прилетел в аэропорт Шанхая. После этого пассажирам сообщили о задержке рейса на 10 часов из-за проверки на коронавирус. Китаянка вышла из себя и сначала потребовала выпустить ее из салона самолета. Потом женщина начала кричать, размахивать руками и намеренно кашлять.

Члены экипажа попытались усмирить пассажирку. Несколько человек удерживали ее и просили успокоиться. По данным авиакомпании, после этого пассажирке объяснили ситуацию, и она согласилась дождаться осмотра и проверки.

Видео: YouTube/ Camera Phobia

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