В так называемой "ДНР" зафиксировали первый случай возможного заражения коронавирусной инфекцией. Женщину с подозрением на опасную болезнь госпитализировали в инфекционное отделение.

Об этом сообщает Телеграм-канал Inside Donetsk во вторник, 10 марта.

"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - идет речь в заявлении т. н. "Минздрава" "ДНР".

Отмечается, что за всем лицами, которые контактировали с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

Скриншот: t.me/Doninside/3560

Напомним, вчера в штабе ООС сообщили, что Россия в ближайшее время собирается отправить на временно неподконтрольную территорию Донбасса гражданина Украины, получившего паспорт РФ, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружили симптомы коронавируса.

Как сообщалось, на Донбассе из-за коронавируса начали мерять температуру всем пересекающим линию разграничения с "ЛДНР".