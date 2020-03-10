Экономисты ожидают, что нефть марки Brent во втором и третьем кварталах этого года будет стоит $30 вместо ожидавшихся $47 и $53 за баррель. Такие прогнозы сложились исходя из напряженной ситуации на рынках всего мира.

В то же время цены на марку WTI на тот же период снизятся до $29 и $28 вместо $42,5 и $48,5 соответственно.

С таким прогнозом выступили аналитики инвестиционной компании Goldman Sachs, как передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда началась предыдущая ценовая война, поскольку (в этот раз - Ред.) она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса", - считают эксперты.

Тем не менее, инвесторы ожидают быстрого восстановления прежних цен на нефть из-за того, что сланцевые компании уже сталкивались с низкой доходностью акций и ростом стоимости капитала.

Аналитики полагают, что производство сланцевой нефти сократится на 75 тысяч б/сутки в июле-сентябре и на 250 тысяч б/сутки в октябре-декабре по сравнению с предыдущим кварталом. При этом ожидается, что уже начиная с четвертого квартала на рынке нефти образуется дефицит.

Прогноз цены Brent на четвертый квартал составил $40 за баррель против ожидавшихся $59 за баррель, WTI - $37 против $54,5.

В 2021 году нефть Brent продолжит дорожать с $45 за баррель в первом квартале до $60 за баррель в четвертом квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56, ожидают эксперты.

Эксперты не ожидают, что в ближайшее время страны ОПЕК+ подпишут новое соглашение о снижении добычи нефти.

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Напомним, что в России московская биржа открылась падением рубля по отношению к доллару США и евро. Акции российских нефтяных компаний демонстрируют падение до -14%.