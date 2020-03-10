Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые в начале года заявили о намерении отделиться от британской королевской семьи, 9 марта в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве ее членов.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, супруги вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие гости.

Напомним, британский принц Гарри с супругой Меган официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля.

Также мы писали, что принцу Гарри и его жене Меган хотят запретить использовать слово "Royal".