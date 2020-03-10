Окружной Административный суд Киева отказался рассматривать заявление экс-министра Алексея Гончарука об отмене его отставки. Причиной послужило отсутствие паспортных данных и неуплата судебного сбора.

Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в Едином госреестре судебных решений.

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Напомним, в среду, 4 марта, на внеочередном заседании парламента депутаты Верховной Рады отправили в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, тем самым приняв постановление №3158 от 04.03.2020 об отставке премьера.

Как сообщалось, 3 марта, на официальном сайте Окружного административного суда Киева опубликовали информацию о том, что Алексей Гончарук подал иск с требованием не отправлять его в отставку.

Позже в пресс-службе Гончарука опровергли, что премьер-министр подавал иск, но уже 4 марта выяснилось, что иск все же остался на портале Судебной власти Украины.