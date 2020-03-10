Ультраправые радикалы, которых привечали в правительстве при экс-министре Оксане Коляде, нашли, похоже, еще одного покровителя в Кабмине. Им оказался министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Вчера члены организации С14 устроили с Криклием совместный рейд на киевский жд-вокзал. При этом они прямо заявили, что вышли против "цыганских банд". А фотоотчет с мероприятия опубликовал депутат от "Слуги народа", который был там же.

Как проходил этот расистский шабаш с участием министра и нардепа - разбиралась "Страна".

Что происходило на вокзале

Глава С14 (сейчас эта скандальная организация сменила название на "Общество будущего") Евгений Карась так описал вчерашний рейд.

"Провели инспекцию вокзала с министром инфраструктуры Владиславом Криклием и депутатом ВР от Соломенки Романом Грищуком. Активисты Общества Будущего в составе Муниципальной стражи десятки раз ловили воров из цыганских организованных банд на вокзале".

Также Карась опубликовал видео этой инспекции. Судя по хронометражу, министр разгуливал по вокзалу с праворадикалами на протяжении полутора часов.

Трансляцию вел сам лидер С14, который постоянно находится рядом с Криклием. Также министра сопровождал еще один член этой организации Сергей Бондарь (он представляет к тому же и "Муниципальную варту" - организацию, сосотоящую из националистов и получающую финансирование из бюджета Киева).

Процессия ходит по вокзалу, опрашивает полицейских, заходит в дежурную часть. В общем проверяет, как борятся с "цыганскими бандами".

В конце Карась, снимающий видео, дал полицейским десять дней, "чтобы улучшить результат". Он сказал, что "эти (этнические - Ред.) группировки - прирожденные воры, у них хорошая смекалка".

Теперь "Муниципальная стража" будет десять дней дежурить на вокзале и "даст режим зачисточки наших ОПГ этнических", как выразился вожак С14.

Свой фотоотчет с Криклием и радикалами опубликовал и депутат от "Слуги народа" Роман Грищук.

На его фотографиях заметно, что кроме Карася на "рейде" присутствует погромщик табора ромов на Лысой горе Сергей Мазур.



Правда, в отчете депутата нет ни слова о "цыганах" и "этнических бандах". Хотя националисты не стеснялись продвигать расисткую тему даже при министре.

После "инспекции" с представителями власти - Криклием и Грищуком - националисты расклеили на вокзале расистские плакаты. "Вас могут ограбить цыгане", - гласят они.

Фото было опубликовано в паблике Соломенского района Киева.

С кем гулял министр Криклий

Интересно, что ни на Facebook министра, ни на сайте Мининфраструктуры ни слова о рейде с праворадикалами нет.

"Муниципальная варта", в которую входят главным образом члены С14 и молодежного крыла "Свободы", успела отметиться во многих скандалах. Ее руководитель Сергей Бондарь то и дело стримит, как изгоняют ромов с киевского вокзала.

Бондарь широко известен в националистической тусовке Киева по прозвищу "Тимур". Он является одним из лидеров "С14", а ранее состоял в рядах партии "Свобода". Служил в добробате МВД "Гарпун".

Отметим, что лично Бондарь принимал участие и акциях, которые отношения к общественному порядку не имеют: например, кошмарил художника-переселенца из Донбасса Спартака Хачанова, который в своей экспозиции сравнил военных с половыми органами. После чего художник уехал из Украины.

Замечен он в травле журналистов (например, участвовал в акциях против Руслана Коцабы). А после того, как другие националисты обвинили С14 в работе на СБУ, Бондарь участвовал в конфликте с ними, который доходил до кровавых стычек.

В частности, Бондарь участвовал в избиении националистки Виты Заверухи.

Впрочем, в самой С14 не сильно скрывали, что работают по "наводке" спецслужбы.

"Если у нас есть информация - мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация - иногда они передают нам", - рассказывал в одном из интервью Карась.

Интересно, что из-за расизма с "Муниципальной вартой" еще в 2018 году перестала сотрудничать полиция Киева.

"Патрульная полиция с ними не сотрудничает. Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности - защита прав человека. Мы не можем работать с людьми, которые исповедуют расовую ненависть", - говорил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Это заявление прозвучало после того, как радикалы С14 сожгли табор ромов на Лысой горе и жестоко избили тех, кто там был. По этому делу так никого к ответственности не привлекли.

Впрочем, Сергею Мазуру, с которым вчера гулял Криклий, после возмущения международных организаций, вручили подозрение, но дело ничем не кончилось.

Но, как видим, министру транспорта этот бэкграунд не так уж важен. Как и нардепу Грищуку.

"Слуга народа" решил пойти по стопам Гончарука и публично поручкаться с нацистами?", - пишут в соцсетях.