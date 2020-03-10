Президент России Владимир Путин прокомментировал слова украинского главы государства Владимира Зеленского о том, что украинцы освобождали Освенцим, и назвал их "чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой".

Об этом Путин сообщил в интервью ТАСС.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал Владимир Путин.

По его словам, подобные высказывания - "плевок в лицо" для людей, воевавших против нацизма.

Кроме того, Путин заявил, что люди в Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется". Также президент РФ обвинил Зеленского в том, что тот хочет "быть таким благообразным" для действующего руководства Польши, которое, по мнению Путина, "совершает очень большую ошибку".

Путин также заявил, что лично он спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима: "Не позвали - и не надо".

Напомним, в конце января Зеленский поехал в Польшу, чтобы отметить 75 лет со дня освобождения Аушвица-Биркенау - лагеря смерти в Освенциме.

Во время мероприятий украинский президент заявил: "Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь".