Сингапурские исследователи выявили схожесть смертельного коронавируса Covid-19 с лихорадкой Денге, которая обычно встречается в тропическом и субтропическом климате и передается комарами.

Об этом гласит отчет о научной работе, опубликованный в журнале Lancet.

Так, по информации медиков, пациенты с лихорадкой Денге, лечение у которых прошло безрезультатно, позже показали положительный результат на тест коронавируса. При этом особых симптомов коронавируса у заболевших не было.

Напомним, что недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об усилении угрозы пандемии нового типа коронавируса Covid-19.

При этом в Украине пока что один официально подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Стоит отметить, что заболевшим стал мужчина, который вернулся в Черновцы из Италии. Несмотря на то, что потерпевший успешно прошел лечение, у него повторно выявили смертельный вирус.