После того как гривна начала падение после праздников, в Национальном банке в период со 2 по 6 марта купили на межбанке 150 млн долларов и продали 307,2 млн долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается, НБУ купил 50 млн долларов, используя Matching, и 100 млн долларов - по единому курсу. В то же время по единому курсу было продано 307,2 млн долларов.

С начала года по единому курсу куплено 793,5 млн долларов, а продано - 530,7 млн долларов. Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов. Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 602,2 млн долларов.

Напомним, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов. В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал - 529,23 млн долларов.

Также мы писали, что наличный курс доллара уже достиг 26,50 грн/$. "Страна" рассказала о 3 сценариях для гривны на 10 марта.