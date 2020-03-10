В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

"Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы", - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций. В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

"На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается", - сообщили налоговики.

Видео: ГФС в г. Киеве

Напомним, что недавно сотрудники ГБР задержали организатора конвертационного центра, когда тот передавал взятку размером в 10 тысяч долларов сотруднику СБУ во Львовской области.

Также мы писали, что в Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра с оборотом порядка одного миллиарда гривен в год.