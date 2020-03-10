В понедельник, 9 марта, в Украину не пустили члена российской партии "Единая Россия", который также получил российскую медаль "За возвращение Крыма".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Единорос" прилетел в аэропорт "Жуляны" из Минска. Во время погранконтроля он сообщил, что прибыл в личных целях, а также по работе - чтобы провести переговоры по добыче гранита. По словам мужчины, он является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Пограничники провели дополнительную проверку, во время которой удалось узнать, что прибывший из Минска директор завода - член политической партии "Единая Россия", представитель общественного совета при МВД РФ в Ногинске, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

После этого россиянина в Украину не пустили, запретили ему въезд в страну на три года, данные о нем направили в СБУ, а его самого - самолетом в Минск.

Скриншот: Facebook/ Державна прикордонна служба України

Напомним, недавно в Украину не пустили экс-вокалиста "Лесоповала" Сергея Куприка, который сам признался пограничникам в поездке на Донбасс.