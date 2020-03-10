Глава аграрных предприятий "Укрлендфарминг" и "Авангард", один из крупнейших агробизнесменов Украины Олег Бахматюк потребовал от директора НАБУ Артема Сытника извинений за обвинение сотрудников компаний в "проплаченности" их акций протеста и потребовал от президента Владимира Зеленского увольнения Сытника.

Об этом идет речь в заявлении Бахматюка, обнародованном пресс-службой агрохолдинга.

"Господин Сытник в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады, в той нелепой попытке оправданий, которая должна была быть отчетом руководителя правоохранительного органа, одной из причин своего скорого увольнения назвал без всяких доказательств, без решения суда дело, которым он безосновательно преследует нашу компанию уже более четырех лет", - сказано в заявлении.

По словам Бахматюка, бывший заместитель генерального прокурора Касько вопреки нормам закона возбудила это дело в сговоре с Артемом Сытником.

"Напомню, что речь идет об уникальной в своей абсурдности ситуации - мы хотим конструктивно решить вопрос с выплатой задолженности государству, мы предлагаем выплатить 8 млрд грн через механизмы реструктуризации. В ответ нам оказывают сопротивление в этом", - заявил Бахматюк.

По его словам, агрохолдинг хотят уничтожить и продать за копейки через Фонд гарантирования вкладов. Он утверждает, что НАБУ, которое является одним из крупнейших получателей бюджетных средств среди силовых органов, уничтожает одного из крупнейших налогоплательщиков, "прикрываясь сфабрикованными делами".

"Господин Сытник и его приспешники являются наибольшими государственными вредителями - и одновременно страна на их содержание тратит огромные средства. Людей, которые протестовали против произвола директора НАБУ под Верховной Радой, господин Сытник перед депутатами назвал "проплаченными". Это работники нашего агрохолдинга, которые уже в третий раз выходят на улицы с протестами", - заявил Бахматюк.

По его словам, сотрудники предприятия требовали сохранить рабочие места в компании, которая за последние три года уплатила в бюджет государства 7,7 млрд грн налогов.

"Обращаюсь к господину Сытнику - извинитесь публично перед 27 тысячами работников компании, 27 тысячами семей, которых вы публично унизили и несправедливо обидели. Покайтесь и прекратите уничтожать компанию по мотивам личной мести, прекратите назначать виновных без суда. Вашей местью сейчас вынуждены заниматься уже 40 детективов НАБУ - треть от всех детективов бюро! Вы обвиняете меня в своей отставке? Я буду горд иметь отношение к отставке человека, который вредит государству", - сказано в заявлении.

Также Бахматюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Напомним, ранее Бахматюк рассказал, что против Сытника расследуется антикоррупционное дело, главный свидетель в котором - советник родной сестры Бахматюка Наталии Василюк - Николай Надейко. Именно поэтому между ними существует "конфликт интересов".