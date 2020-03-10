Московская биржа открылась 10 марта падением рубля по отношению к доллару США и евро до 72,2 руб. и 81,9 руб. соответственно. Акции российских нефтяных компаний демонстрируют падение до -14%.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. А "Страна" ведет онлайн-репортаж о крахе на мировых биржах.

Так, по состоянию на 09:23 по Киеву, стоимость доллара составляет 71,83 (+4,76%), стоимость евро - 81,6 (+5,28%). Что касается индексов Мосбиржи и РТС, то они также обрушились на старте торгов. Котировки Мосбиржи упали на 7,84% до 2 506,26 п.п. РТС на 12,86% до 1 096,21 п.п.

В свою очередь российский Центробанк решил прибегнуть к экстренным мерам по поддержке национальной валюты. Регулятор остановил покупку валюты на 30 дней.

Ожидаемо, больше всех на "нефтяную войну" отреагировали котировки нефтяников. На закрытии Лондонской биржи лидерами падения среди российских компаний стали ЛУКОЙЛ (-22,13%) и "Роснефть" (-21,4).

Падение котировок роскомпаний на Московской бирже:

Лукойл -12,82%

Магнит -13,7%

Новатэк -13,7%

Сбербанк -12,9%

Газпром -12,4%

Роснефть -14,37%

ВТБ -12,1%

Алроса -8,5%

Яндекс -9,63%

Норильский никель -4,5%

Скриншот: Мосбиржа

Негативно ситуация отразилась и на других рынках. Ведущие азиатские индексы упали на 3–5%, европейские на открытии потеряли 6–10,5%, американские - около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились 11–22%.

Напомним, "Страна" писала о том, что 9 марта цены на нефть и мировые биржи рухнули. Мы разбирались, что ждет гривню и Украину.

Также мы писали, что из-за резкого падения индексов на азиатских биржах 9 марта, вызванного резким снижением цен на нефть, основатель китайской компании Alibaba Джек Ма стал самым богатым человеком Азии.