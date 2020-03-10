Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп считает, что коронавирус чаще всего переносится очень легко, он хочет снизить налоги на заработную плату американцев, чтобы смягчить воздействие Covid-19 на экономику.

Об этом со ссылкой на заявление самого американского президента передает "Укринформ".

"Мы собираемся встретиться с Сенатом, с республиканцами в Палате представителей, Митчем Макконелом (лидером республиканского большинства в Сенате – Ред.) и другими для обсуждения возможного сокращения налога на зарплату или его значительного облегчения", - сказал Дональд Трамп.

Также президент США заявил, что в его планах - предложить предоставлять компенсации людям, которые будут вынуждены прекратить работу из-за коронавируса. В частности речь о работниках, которые получают почасовую оплату.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал американцев не сеять панику из-за вспышки коронавируса в стране, потому что от обычного гриппа больше шансов умереть, чем от коронавируса.