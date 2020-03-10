Из-за коронавируса Трамп планирует снизить налоги американцам
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп считает, что коронавирус чаще всего переносится очень легко, он хочет снизить налоги на заработную плату американцев, чтобы смягчить воздействие Covid-19 на экономику.
Об этом со ссылкой на заявление самого американского президента передает "Укринформ".
"Мы собираемся встретиться с Сенатом, с республиканцами в Палате представителей, Митчем Макконелом (лидером республиканского большинства в Сенате – Ред.) и другими для обсуждения возможного сокращения налога на зарплату или его значительного облегчения", - сказал Дональд Трамп.
Также президент США заявил, что в его планах - предложить предоставлять компенсации людям, которые будут вынуждены прекратить работу из-за коронавируса. В частности речь о работниках, которые получают почасовую оплату.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал американцев не сеять панику из-за вспышки коронавируса в стране, потому что от обычного гриппа больше шансов умереть, чем от коронавируса.