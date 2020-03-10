Украинская поп-звезда Тина Кароль предстала в пикантных образах перед публикой на своем сольном концерте в Одессе. Так, певица бесчисленное количество раз в течение одного выступления меняла откровенные наряды.

Фото выступления появились в Instagram артистки.

В праздничный день 8 марта, Тина Кароль в очередной раз удивила своих поклонников не только запоминающимися нарядами, но и прекрасной физической формой. Так, в какой-то момент певица показала зрителям стойку на руках.

Напомним, что недавно украинская исполнительница Тина Кароль уже приготовилась защищаться от смертельного коронавируса в Украине. Певица продемонстрировала фанатам стильную черную защитную маску.

Также мы писали, что Тина Кароль рассказала журналистам о том, как ее сын Вениамин пережил смерть отца Евгения Огира. Также звезда поделилась, с какими проблемами она столкнулась при разделе наследства.