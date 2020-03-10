Эпидемия коронавируса Covid-19 на планете отслеживается всеми мировыми масс-медиа в режиме онлайн. Растет число заболевших и стран, которые принимают жесткие карантинные меры.

Местами наблюдается даже паника, люди опустошают полки супермаркетов и делают запасы пищи, воды и средств гигиены.

Закрывать глаза на опасную заразу, конечно, нельзя, но и паниковать совершенно незачем. Лучше воспользоваться поводом и лишний вспомнить о личной гигиене.

Вещательная корпорация ВВС приводит реальные факты о коронавирусе.

Население Земли не вымрет

Медики сообщают, что смертность от Covid-19 - на порядок больше, чем от обычного гриппа. Но стоит обратить внимание на абсолютные числа и другие детали.

Американский исследовательский Университет Джонса Хопкинса составил интерактивную и довольно оперативно обновляемую карту распространения коронавируса. Следить за картой в режиме онлайн можно здесь.

Эти данные, собранные американцами, напоминают, в частности, о том, о чем сравнительно редко пишут в новостях: больше половины заразившихся (более 63 тысяч человек) уже выздоровели.

Примерно у 80% учтенных больных болезнь протекает в легкой форме.

По состоянию на начало дня во вторник 10 марта в мире было зарегистрировано больше 113 тысяч случаев (в том числе 81 тысяча в Китае), умерших - чуть более 4 000 (в том числе больше 3 000 - в Китае). Смертность, таким образом - примерно 3,5%.

О том, что подавляющее большинство умерших - это очень пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, а для молодых риск умереть от коронавируса близок к нулю, написано уже довольно много.

Кроме того, оценивая уровень смертности, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Медики говорят, что у некоторых зараженных болезнь протекает настолько легко, что они сами могут ее не заметить, приняв за обычную легкую простуду. Когда и если удастся выявить и посчитать этих переболевших, то процент смертности может сильно упасть.

Главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти, например, предполагает, что в итоге смертность окажется в районе 1%.

Что же делать простым людям?

По наблюдениям медиков на данный момент, новый вирус можно подхватить воздушно-капельным путем при близком общении - если человек стоит меньше чем в двух метрах от вас и чихает (или говорит, слегка брызжа слюной) в вашу сторону.

Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности (ручка двери или поручень эскалатора в метро) - на таких поверхностях он выживает двое суток или даже дольше.

Поэтому медики рекомендуют часто и тщательно, не меньше 20 секунд, мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать руками лицо. Последнее на самом деле почти невозможно: большинство людей прикасаются к лицу непроизвольно, поэтому остается чаще мыть руки.

Как самому сделать антисептик?

В Китае и в Восточной Европе еще в январе особенно популярен стал миф о том, что от нового вируса помогает алкоголь. Его развенчали тогда же: алкоголь только угнетает иммунную систему и лучше использовать его для дезинфекции рук и поверхностей. Только концентрация спирта в растворе должна быть от 60%, а напитки такой крепости встречаются довольно редко.

Как понять, не заболели ли вы?

Если коротко, то единственный способ - лабораторный тест. У большинства заболевание начинается с сухого кашля и температуры, насморк появляется только примерно у 5%.

Так или иначе, тем, кто заподозрил у себя Covid-19, врачи и власти многих стран либо рекомендуют, либо прямо предписывают не идти к врачам (чтобы никого не заразить), а позвонить им.

Когда ученые создадут вакцину против коронавируса?

Ученые стараются как могут, но процедура создания и тестирования новых лекарственных средств такова, что в лучшем случае вакцину ожидают через год. К этому времени нынешняя вспышка, как предполагают эксперты, скорее всего, уже пройдет.

Но вакцина - это средство профилактики, а пока ее нет, врачи на практике выясняют, как действуют на больных уже существующие противовирусные препараты. В течение ближайших недель, когда накопится достаточный массив данных, медики надеются понять, чем лучше всего лечить хотя бы тех, у кого Covid-19 протекает в наиболее тяжелых формах.