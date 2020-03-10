Дмитрий Кулеба, который в новом Кабмине занял кресло министра иностранных дел, в 2019 году заработал 234 606 гривен. Кроме того, он хранит 32 000 евро наличными.

Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в Едином реестре деклараций, как кандидата на должность связанную с исполнением функций государства.

У Кулебы есть жена, дочь и сын. Супруга министра Евгения возглавляет общественную организацию "Город-Сад", которая, согласно декларации, также приносит доход, однако его размер не уточняется.

Кроме того, Дмитрий Кулеба владеет машиной Peugeout, которую он приобрел в 2017 году за 112 680 гривен. Также в его собственности - две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Напомним, "Страна" анализировала декларации новых министров. Оказалось, что у министра Кабинета министров Олега Немчинова земля в одном селе с премьером и электромобиль, а в семье министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта - три машины.