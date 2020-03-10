Из-за резкого падения индексов на азиатских биржах 9 марта, вызванного резким снижением цен на нефть, основатель китайской компании Alibaba Джек Ма стал самым богатым человеком Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

По состоянию на утро 9 марта богатейшим человеком Азии был владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани. Однако в результате падения индексов он потерял 5,8 млрд долларов. В то же время Джек Ма потерял сравнительно скромные 1,1 млрд долларов.

Состояние китайца оценивается в 44,5 млрд долларов, что ставит его на 18 место в списке богатейших людей планеты. Состояние Амбани сократилось до 41,8 млрд. Ма удалось минимизировать потери благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ.

Француз Бернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, потерял 4,4 млрд долларов. Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос - 5,6 млрд долларов, а Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway Inc. - 5,3 млрд долларов.

Напомним, "Страна" писала о том, что 9 марта цены на нефть и мировые биржи рухнули. Мы разбирались, что ждет гривню и Украину.