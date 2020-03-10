Правительство Австралии намерено судиться с Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности: соцсеть собирала личные данные пользователей и использовала их не с той целью, которая была заявлена.

Об иске сообщает пресс-служба австралийского правительства.

Так, уполномоченный правительства Австралии по вопросам информации уже подал в федеральный суд страны иск против Facebook. В заявлении речь идет о том, что эта социальная сеть "совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности" 1988 года.

В частности, утверждается, что личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. Информация могла быть раскрыта для Cambridge Analytica и использована в политических целях и в интересах третьей стороны.

Также в сообщении речь идет о том, что в 2014-2015 годах 311 127 австралийских пользователей Facebook столкнулись с раскрытием их личных данных и нарушением приватности. При этом в иске утверждается, что дизайн платформы Facebook не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

Напомним, Facebook выплатит $550 миллионов жителям штата Иллинойс за сбор биометрических данных.