Космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), среди прочих продуктов доставил экипажу и свежий чеснок.

"Экипажу доставлено около 272 кг припасов, в том числе, естественно, продовольствие. Астронавты среди прочего получат конфеты, оливки, салями, а также свежие фрукты, в том числе грейпфруты, апельсины, яблоки и даже свежий чеснок", - отметили в NASA, как передает Интерфакс.

Cargo Dragon, запущенный на орбиту в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, привез на станцию более двух тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

По данным NASA, экипаж МКС начнет "распаковывать" прибывший груз уже сегодня, 10 марта.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.