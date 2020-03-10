Сегодня, 10 марта, китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Ухань - эпицентр вспышки коронавируса Covid-19. Председатель КНР намерен лично проверить, как ведется работа по профилактике и борьбе со смертельным заболеванием, как сообщает телеканал CCTV.

В ходе поездки Си Цзиньпин встретится с медицинским персоналом, военнослужащими, социальными работниками, сотрудниками правоохранительных органов, волонтерами, чиновниками, а также с пациентами больниц и местными жителями.

Напомним, случаи заражения коронавирусом Covid-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в Украине. В Китае число заразившихся достигло 80,7 тысяч человек, умерли 3,1 тысячи, выздоровели 59,9 тысяч. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 110 тысяч, умерли более 3,8 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии из-за коронавируса вспыхнули массовые бунты в тюрьмах, шесть человек погибло.