США направили в Европу свои стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. Самолеты прибыли на передовую авиабазу Лажеш, что на португальских Азорских островах в Восточной Атлантике. Об этом сообщило Европейское командование вооруженных сил США, как передает Интефракс.

О точном количестве переброшенных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и сроках их пребывания не сообщается. Между тем, по данным западных авиационных ресурсов, после трансатлантического перелета с авиабазы стратегической авиации США в штате Миссури Уайтмен, на Азорах (около 08:00 по Киеву в понедельник 9 марта - Ред.) совершили посадку два бомбардировщика B-2 Spirit с позывными MISTY12 и MISTY13. Перелет через Атлантику обеспечивали самолеты-заправщики ВВС США KC-10.

В Европе "самолеты будет выполнять задания в зоне ответственности Европейского командования США", - заявили в Пентагоне.

При этом указывается, что "развертывание стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit в Европе позволит ознакомить членов экипажей с особенностями полетов на театре военных действий и продемонстрирует приверженность США поддержке союзников и партнеров".

"Взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами на театре военных действий, а также с другими подразделениями ВВС США будет способствовать готовности развернутых сил, а также позволит нам укреплять прочные, стратегические отношения, необходимые для противодействия широкому кругу глобальных вызовов", - уточнили в пресс-службе Европейского командования США.

Авиабаза Лажеш имеет стратегическое расположение для поддержки боевых операций с точки зрения экстренной переброски авиации, а также обеспечения глобальной связи с командованием и поддержки совместных натовских операций.

Ранее "Страна" сообщала, что США провели учения по отражению ядерного удара России по странам НАТО.