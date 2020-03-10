Эпидемия коронавируса Сovid-19 в Италии не только практически закрыла всю страну, но и привела уже к массовым бунтам в тюрьмах.

Около 50 заключенных уже сбежали из тюрьмы в южном регионе Апулии. В ходе беспорядков погибло не менее шести арестантов. Всего за сутки бунты вспыхнули в 27 тюрьмах по всей Италии, как передает The Daily Beast.

Арестанты берут надзирателей в заложники и жгут мебель. В одной из тюрем на юге страны несколько заключенных украли ключи и выпустили остальных, а после сломали ограждения и выбрались на крышу. оттуда их снял спецназ, бунтовщиков закрыли во временных изоляторах.

Заключенные возмущены запретом на посещения (теперь они вынуждены общаться с родственниками только по телефону) и отсутствием мер профилактики от инфекции в тюрьмах. Также многие суды по делам об убийствах стали проводить без обвиняемых, чтобы избежать распространения вируса.