Известная российская телеведущая и светская дива Ксения Собчак довольно оригинально отреагировала на падение курса рубля из-за глобального обвала рынка нефти.

Ксения Собчак Собчак в своем Instagram опубликовала фото, как она в голубой пижаме на океанском причале делает вертикальную растяжку.

"Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет", - написала Ксения Собчак.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что из-за обвалившихся цен на нефть 9 марта может стать важнейшим днем для мировой экономики.

Так же мы рассказывали, что падение цен на нефть обвалило акции крупных российских компаний на бирже Лондона.