Президент США Дональд Трамп не прошел мимо глобального обвала на рынке нефти. Хозяин Белого дома считает, что резкое падение цен на нефть означает хорошие новости для потребителей так как цены на топливо понизятся для конечных потребителей и назвал причины такого обвала.

Об этом президент США написал в своем Twitter.



"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти, - заявил Трамп. - Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!".





Нефть обвалилась вчера 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26,5% и достигли на 08:30 по Киеву цены $33,3 за баррель. Американская WTI торговалась около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

Напомним, в конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Падение цен может привести к массовым дефолтам производителей нефти в США, опасаются участники рынка.