Глава России Владимир Путин отвечая на вопрос о Великой Отечественной войне, сказал "Мы повторим".

Об этом он заявил в интервью ТАСС, анонс которого публикует Telegram-канал "Пул №3".

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - заключил российский лидер.

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Десятую часть интервью с российским президентом опубликуют во вторник, 10 марта. В ней пойдет речь о Великой Отечественной войне, советском диктаторе Иосифе Сталине и фюрере Третьего рейха Адольфе Гитлере.

Напомним, в конце прошлого месяца Путин заявил, что попытки украсть у России победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно. Он также поддержал идею прописать в основном законе норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Путин планирует подписать изменения Конституции РФ в годовщину аннексии Крыма.