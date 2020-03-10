Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю территорию страны, которая вышла в лидеры по числу заболевших в Европе.

"Учитывая последние данные, рост числа заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", - сказал Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook.

Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин, среди которых необходимость по рабочим или семейным обстоятельствам, а также по состоянию здоровья. Новые нормы вступают в силу 10 марта.

Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране. В стране введен запрет на все массовые мероприятия.

В стране закрываются школы, университеты, а также прекращен национальный футбольный чемпионат. "Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома", - сказал Конте.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома". Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - сказал премьер. Конте уточнил, что выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию".

По его словам, ограничения пока не коснутся общественного транспорта, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы".

Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты учреждения культуры.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, число летальных исходов достигло 463.

Ранее "Страна" сообщала, что в тюрьмах Италии из-за коронавируса вспыхнули бунты.