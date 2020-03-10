В понедельник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский наградил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Награждение прошло в Национальной опере Украины.

Победителей, которых наградил глава страны, в этом году выбрали в пяти номинациях:

Номинация "Литература" (два победителя): Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Да, но...". Стихи Марианны Кияновской – своего рода монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей. В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра. Сборник эссе "Да, но..."Тараса Прохасько стала книгой года-2019 BBC (номинация "Эссеистика"). В книге формируется тема важности чувств. Писатель с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину. Номинация "Публицистика, журналистика": военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы". Это воспоминания 25 женщин, принимавших участие в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах. Речь идет о боевых операциях разных лет в Луганской области и Донбассе, об освобождении украинских городов и сел, воспоминания о собратьях, местных жителей, военный быт, а также размышления о положении женщины в украинской армии в разные периоды войны. Рассказы дополнены фотографиями из зоны боевых действий. Номинация "Музыкальное искусство": этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Путь" (2016). "Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", – говорится в аннотации к альбому. Номинация "Визуальные искусства": художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор объединяет фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включительно с кадрами военной украинской реальности, в единое полотно (круг). Номинация "Театральное искусство": опера-реквием "Йов" ("Iyov") Влада Троицкого, Романа Грыгорива и Ильи Разумейко. "Йов" сочетает черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, Реквиема и черты постмодерного театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.

Премия была основана в 1961 для награждения "за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием украинского народа, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность".

Номинироваться могут произведения, которые авторы завершили и выпустили в течение 5 лет, однако не позднее за полгода до их выдвижения на соискание премии. Победителям присваивается звание лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, вручается диплом, почетный знак лауреата и денежная премия.

Напомним, ранее "Страна" опубликовала имена лауреатов Шевченковской премии-2020.

Также мы писали, что Бородянский на раскрутку премии Шевченко потратит ту же сумму, которую получат ее номинанты.