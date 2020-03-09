Тиль Линдеманн. Фото: facebook

Немецкий музыкант и солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве приехал в Припять и прокатился на старой заброшенной карусели. 

Соответствующее видео он выложил в своем Инстаграме. 

Отметим, что Линдеманн приезжал в Украине на свой сольный концерт, который состоялся 6 марта в столице. 

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года - на тот момент в городе Припять проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас из-за высокого уровня радиации в городе нет постоянного населения.

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Допис, поширений lindemann (@lindemann_de)

Ранее сообщалось, что в киевском ресторане записали видео с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Также мы писали, что Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein, сыграв роковую женщину.

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