Немецкий музыкант и солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве приехал в Припять и прокатился на старой заброшенной карусели.

Соответствующее видео он выложил в своем Инстаграме.

Отметим, что Линдеманн приезжал в Украине на свой сольный концерт, который состоялся 6 марта в столице.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года - на тот момент в городе Припять проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас из-за высокого уровня радиации в городе нет постоянного населения.

Ранее сообщалось, что в киевском ресторане записали видео с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

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