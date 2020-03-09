Появилось видео, как Линдеманн из Rammstein катался на заброшенной карусели в чернобыльской зоне отчуждения
Немецкий музыкант и солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве приехал в Припять и прокатился на старой заброшенной карусели.
Соответствующее видео он выложил в своем Инстаграме.
Отметим, что Линдеманн приезжал в Украине на свой сольный концерт, который состоялся 6 марта в столице.
Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года - на тот момент в городе Припять проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас из-за высокого уровня радиации в городе нет постоянного населения.
Ранее сообщалось, что в киевском ресторане записали видео с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном.
Также мы писали, что Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein, сыграв роковую женщину.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.