Власти Польши собираются установить санитарно-контрольные пункты на восточной границе, в том числе и на границе с Украиной, с 10 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и управления Польши, передают "Украинские новости".

"Сегодня (9 марта) в 15:00 будут запущены 5 пунктов на границе с Германией и Чехией, а с завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут осуществляться также на востоке страны, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, санитарно-контрольные пункты будут находиться в ведении сотрудников Пограничной службы, полиции, Государственной пожарной службы, Национальной налоговой администрации и инспекции автомобильного транспорта Польши.

По согласованию с дорожными управляющими будут внесены изменения в организацию дорожного движения - оно будет замедлено и сужено в контрольных точках.

Санитарный контроль также будет осуществляться на поездах, пересекающих границы, и в морских портах.

Согласно сообщению, пассажиры, пользующиеся воздушным транспортом, уже обязаны заполнять пассажирские карточки, и Пограничная служба получает информацию о них, подключая соответствующую систему к данным других стран.

Напомним, в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Также мы писали, что на трех пунктах пропуска украинской границы с Польшей въезжающих встретят кареты скорой помощи.