В Британии ищут добровольцем, которые за 3500 фунтов ($4500) будут готовы заразиться коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от новой болезни.

Об этом сообщает издание USA.one.

Как отмечается, добровольцам придется жить в карантине в лаборатории в восточном Лондоне, где они будут заражены двумя распространенными - но гораздо менее серьезными - штаммами вируса, который на сегодняшний день убил более 3500 человек во всем мире.

Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, заразит группу из 24 добровольцев штаммами вируса 0C43 и 229E.

Считается, что они вызывают очень легкие респираторные симптомы и гораздо менее серьезны, чем "убийца" Covid-19. Ожидается, что вакцина, которая может бороться с этими штаммами, сможет и остановить коронавирус, что положит конец глобальной панике.

Волонтеры будут находиться в изоляции в течение двух недель. Их диета также будет ограничена. Наиболее эффективные лекарства и вакцины будут затем применяться на реальных пациентах.

Планы Hvivo должны быть согласованы с Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования.

Этот эксперимент является частью всемирной гонки за $2 миллиарда по поиску вакцины от смертельно опасного вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в разработке находится более 20 вакцин против Covid-19. Эксперимент Hvivo привлек внимание китайских фармацевтических фирм, которые будут вкладывать деньги в исследование. Заинтересовавшиеся могут узнать больше на сайте Hvivo по ссылке.

Напомним, в институте Роберта Коха заявили, что против коронавируса нет вакцины. Разработать ее быстро невозможно.

Также мы писали, что в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса Covid-19.