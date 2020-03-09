У министра культуры Франции Франка Риестера подтвердили заражение коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.

Как сообщается, в данный момент министр лечится и "чувствует себя неплохо". Ранее он посещал Национальное собрание Франции, где у нескольких человек был обнаружен коронавирус.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

Как сообщалось, в Канаде умер первый человек, заболевший коронавирусом нового типа.

Также мы писали, что первые жертвы коронавируса отмечены на территории Германии.