Израиль в связи с распространением коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Об этом сообщил в Twitter по итогам совещания с представителями минздрава исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он добавил, что эта мера вводится на две недели. 12-й канал израильского ТВ указывает, что решение вступает в силу через 72 часа.

Государственное радио Израиля Kan сообщает со ссылкой на официального представителя минздрава, что все возвращающиеся на родину израильтяне, вне зависимости от аэропорта посадки, должны будут проходить двухнедельный карантин.

За нарушение его условий в стране предусмотрена уголовная ответственность, полиция в настоящий момент уже расследует несколько таких дел, указывает радиостанция.

Ранее сообщалось, что в Канаде умер первый человек, заболевший коронавирусом нового типа.

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