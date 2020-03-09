В понедельник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина воюет за свою культуру, потому что культура - это и есть народ и государство.

Об этом он рассказал в Национальной опере Украины во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Соответствующее видео опубликовал Офис президента в Facebook.

Президент вышел на сцену вместе с лауреатами премии этого года и рассказал о том, что страна должна делать для культуры, вспомнив слова знаменитого британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

"В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему повысить расходы на оборону благодаря уменьшению расходов на культуру. На что Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем". Уважаемые украинцы мы воюем и сейчас за нашу державу, за нашу культуру, потому что культура - это и есть государство, потому что культура - это и есть наш народ, слава Украине", - заявил Зеленский.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Как известно, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - высшая ежегодная государственная награда Украины в области культуры, литературы, искусства, публицистики и журналистики. Названа в честь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко.

Ранее сообщалось, что Бородянский на раскрутку премии Шевченко потратит ту же сумму, которую получат ее номинанты.

Также мы писали, что сегодня чета Зеленских возложила цветы к памятнику Шевченко в Киеве в честь его 206-летия.