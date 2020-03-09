Прокуратура Нидерландов сообщила, какие сроки грозят обвиняемым по делу MH17
Максимальным наказанием для обвиняемых по делу MH17 является пожизненное заключение.
Об этом заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар по итогам первого дня заседания суда в Нидерландах.
"Максимальным наказанием по выдвинутым обвинениям является пожизненное заключение", - сказала она.
Напомним, ранее прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, что является наказуемым в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, что является наказуемым в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса.
Еще мы писали, что прокуроры в первый день заседания по МН17 предлагали дорасследовать дело в Украине.
Также сообщалось, что родные погибших при крушении МН17 подали суду 84 заявления с требованием денежной компенсации.