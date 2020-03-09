Максимальным наказанием для обвиняемых по делу MH17 является пожизненное заключение.

Об этом заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар по итогам первого дня заседания суда в Нидерландах.

"Максимальным наказанием по выдвинутым обвинениям является пожизненное заключение", - сказала она.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, что является наказуемым в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, что является наказуемым в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса.

Еще мы писали, что прокуроры в первый день заседания по МН17 предлагали дорасследовать дело в Украине.

Также сообщалось, что родные погибших при крушении МН17 подали суду 84 заявления с требованием денежной компенсации.