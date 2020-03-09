Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии, где сегодня ранее в тюрьмах бунтовали заключенные, выросло до 463.

Об этом пишет ANSA.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли 97 человек, зафиксировано 1 598 новых случаев заражения. 724 человека выздоровели.

Общее количество инфицированных в Италии достигло 7 985. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 724 человека.

Ранее мы сообщали, что сегодня еще стало известно о трех погибших гражданах Германии, которых поразил смертельный вирус.

Кроме того, в Канаде от вируса скончался один человек.

Также мы писали, что в ВОЗ готовы объявить вспышку коронавируса контролируемой пандемией.