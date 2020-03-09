Первая смерть в Канаде от Covid-19 была зарегистрирована в провинции Британская Колумбия.

Об этом информирует Bloomberg.

Пациент, который умер, проживал в Северном Ванкувере.

Сообщается, что сейчас в Британской Колумбии 32 человека заражены этим вирусом.

Как заявил министр здравоохранения Б.С. Эдриан Дикс на пресс-конференции, из них 16 имели контакт с Ираном, пять - с Китаем, а некоторые связаны с объектом в долине Линн, где существуют "существенные проблемы с заражением".

По данным федерального правительства, общенациональный подсчет подтвержденных случаев в Канаде составляет 69 человек.

Кроме того, в Онтарио женщина в возрасте 60 лет, вернувшаяся в Канаду из Франции, и мужчина в возрасте 60 лет, который находился в Вашингтоне, округ Колумбия, дали положительный результат на COVID-19.

"Все случаи Covid-19 на сегодняшний день связаны с поездками за границу и пациенты лечатся дома в изоляции при поддержке со стороны должностных лиц здравоохранения. Как только эти случаи были выявлены вчера вечером, мы приняли незамедлительные меры для защиты населения", - сказала в своем заявлении на выходных главный медицинский директор Альберты, доктор Дина Хиншоу.

Напомним, сегодня ранее стало известно, что коронавирус поразил последнюю ранее нетронутую страну Евросоюза - Кипр.

В общей сложности, коронавирус подтвержден в ста странах.