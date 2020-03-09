В столице Афганистана Кабуле, где ранее в этот день взорвали четыре мины, прошли сразу две церемонии инаугурации президента.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В президентском дворце присягу принес действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который объявил о своей победе на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Напомним, президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября прошлого года, однако результаты объявили через пять месяцев - 18 февраля 2020-го.

Согласно заявлению главы Избирательной комиссии Хавы Алам Нуристани, Ашраф Гани победил на выборах, получив 50,64 процента голосов избирателей. Его победа была признана мировым сообществом. За Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Команда действующего премьера Абдуллы Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.

Ранее мы писали, что в Кабуле опасаются, что США бросают Афганистан так же, как когда-то с ними это сделал Советский Союз.

Еще мы сообщали, что американские военные покинули Афганистан.