Надежда Сасс, украинская телеведущая и жена народного депутата от "Оппоплатформы" Олега Волошина, которого подозревали в заражении коронавирусом, на своей странице в Facebook рассказала о реакции людей на эту новость.

"Наша семья оказалась на пару дней в эпицентре паники, связанной с коронавирусом. Почувствовала себя в обществе, которое заставляет возжелать забиться в угол и уснуть, в надежде, что с утра все происходящее окажется всего лишь дурным сном.

Я верю, что люди рано или поздно избавятся от ненависти и злости, ведь не может быть мир настолько жесток, чтоб человек из-за расхождения в политических взглядах мог всерьёз публично рассуждать о желательности твоего заражения вирусом", - пишет она.

Сасс заявила, что многие националисты открыто желали смерти ее мужу из-за его политических взглядов.

"Люди, мы когда успели в шакалов превратиться?! Причём я никого не хочу обелять. Перегибов хватает со всех сторон идеологических баррикад. Но именно националисты не просто демонстрируют всеми методами неприятие иных взглядов, но открыто желают их носителям различные беды вплоть до смерти. И это по-настоящему страшно, когда зла тебе вдруг могут желать те, кого ты в жизни в глаза не видел и личных конфликтов с кем не имел. И если в Украине и нужны какие-то красные линии, то именно эти, чтоб если с тобой или близкими, не дай Бог, приключится серьёзная болезнь, не находилось тех, кто станет этому аплодировать только из-за расхождения в оценках Бандеры или войны на Донбассе", - сказала она.

Однако она отметила и тех, кто адекватно отреагировал на ситуацию и выразил поддержку нардепу и его семье.

"Прежде всего я хочу поблагодарить каждого небезразличного человека, который адекватно отреагировал на ситуацию и написал слова поддержки нашей семье", - написала Сасс.

Скриншот: Facebook/Надежда Сасс

Напомним, 6 марта стало известно, что Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля ездил во Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который, как выяснилось, заразился коронавирусом.

Позже Волошин заявил, что абсолютно здоров и планирует на неделю самоизолироваться дома, чтобы избежать риска при наличии заражения. 7 марта результаты тестов показали, что депутат действительно не болен коронавирусом.