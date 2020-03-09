В Германии, где власти рекомендовали отменить все массовые мероприятия, от коронавируса умерли трое граждан.

О двух случаях в земле Северный Рейн-Вестфалия сообщает t-online.

"В Германии... умерли два человека из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один человек скончался в округе Хайнсберг, где зафиксирована самая худшая ситуация - 484 зараженных коронавирусом, еще один - в Эссене - это 89-летняя женщина, которую госпитализировали еще в минувший вторник в тяжелом состоянии.

Как сообщает Der Westen, еще один гражданин Германии, 60-летний пожарник из Гамбурга, умер от коронавируса в Египте. Он вместе с женой с февраля находился в круизе по Нилу. Мужчина скончался на курорте Хургада. Его жена уже вернулась в Гамбург.

В Германии, по официальным данным на первую половину дня понедельника, лабораторно подтверждено 1112 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62 053 выздоровели.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ готовы объявить вспышку коронавируса контролируемой пандемией.

Напомним, что коронавирус проник в последнюю ранее нетронутую страну Евросоюза.

В общей сложности, коронавирусом поражены уже сто стран по всему миру.