Два американских военнослужащих погибли в ходе выполнения задания на территории Ирака.

Об этом в понедельник сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил США, передает ТАСС.

По поступившей информации, "два военнослужащих США были убиты минувшей ночью в ходе выполнения задания на севере центрального региона Ирака".

Отмечается, что "американские военные сопровождали иракских солдат при совместной операции по уничтожению боевика, принадлежавшего к террористической группировке "Исламское государство".

Также указывается, что во время выполнения задания было убито и несколько иракских военных.

Подробности спецоперации в центральной части Ирака не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Ираке в начале года в ходе антиправительственных протестов погибли 4 человека.

Также мы писали, что в конце января по посольству США в Ираке выпустили пять ракет из реактивной "Катюши".