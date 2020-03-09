Вечером в понедельник, 9 марта курс доллара к украинской гривне на черном рынке взлетел на покупке до 25,3 грн/$ и на продаже до 25,7 грн/$.

Об этом сообщили источники "Страны".

Напомним, нефтяная война, развязанная Россией и Саудовской Аравией, сильно ударила по основным финансовым рынкам в мире. С самого утра 9 марта обвалились азиатские фондовые индексы. "Страна" разобралась, как повлияет на курс гривны обвал мировых рынков и решения по облигациям госзайма.

Также мы писали, что по состоянию на утро понедельника, 9 марта, нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене. .