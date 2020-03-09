Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об усилении угрозы пандемии нового типа коронавируса COVID-2019.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такая тенденция связана с ростом количества зараженных стран.

"Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной", - заключил Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что эта пандемия, которую будет можно держать под контролем.

Как сообщалось, сегодня стало известно, что уже сто стран подтвердили случаи заражения коронавирусом.

Еще мы писали, что в Евросоюзе не осталось ни одной страны, куда не проникал вирус.

Кроме того, в Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус.