В понедельник, 9 марта, во время сюжета о дне рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко на 24 канале заявили, что он активно противостоял советской власти.

Ошибку ведущей заметил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко на своей странцие в Facebook.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", - рассказала ведущая.

Видео: YouTube/24 Канал

"Забыли добавить о членстве поэта в Украинском Хельсинкском союзе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий", - иронизирует Бондаренко.

Скриншот: Facebook/Константин Бондаренко

Отметим, что Тарас Шевченко умер за более чем 60 лет до прихода советской власти и образования СССР.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский с первой леди страны Еленой Зеленской почтили память Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения.

Также синоптик сообщила, какой будет погода в Украине на день рождения Тараса Шевченко.