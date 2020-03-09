Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

Таким образом, все страны ЕС оказались поражены коронавирусом.

До этого Кипр оставался последней страной в Европейском Союзе, где еще не были установлены случаи заражения.

На данный момент на Кипре находятся два заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что сегодня коронавирус проник в сотую по счету страну мира.

До Кипра, последним по времени государством, где пациенту был поставлен диагноз COVID-19, стал Бруней. Там коронавирус обнаружили у 53-летнего жителя, который недавно путешествовал в Малайзию.

При этом президент США Дональд Трамп призвал американцев не сеять панику из-за новостей о коронавирусе.