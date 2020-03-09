Школьники в Ивано-Франковске начали писать тематические диктанты о том, как вести себя в случае подозрения на инфицирование коронавирусом.

Об этом перед совещанием педагогов по мерам по противодействию распространения коронавируса заявил глава департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук, передает "Западный Курьер".

"Совместно с управлением здравоохранения мы подготовили тематические диктанты для деток, как себя вести в том или ином случае в отношении этого заболевания (коронавируса – Ред.). Дети их воспринимают нормально. Мы работаем на предубеждение", – отметил Максимчук.

Он отметил,что о приостановлении учебного процесса в учебных заведениях Ивано-Франковска пока речь не идет.

"Мы подчеркиваем на таких мероприятиях как проветривание, влажная уборка и информационная составляющая в школах", – отметил Максимчук.

"В наших коллективах нет нужды ограничивать массовые мероприятия и посещение школ", – убеждена начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

Она призвала педагогов сохранять спокойствие и не паниковать. В то же время, Бойко попросила учителей научить детей правильно мыть руки и соблюдать личную гигиену.

По убеждению педагогов, распространение коронавируса сейчас больше обеспокоило учителей и родителей в Ивано-Франковске, но не детей.

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