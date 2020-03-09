Во вторник, 10 марта, в Украине будет сухая погода, но уже в среду придет атмосферный фронт с дождями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится. Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на Востоке, + 12...+18 градусов. На Севере будет +9...+13 градусов. А на Западе предполагается настоящая мартовская прохлада: + 7...+ 12 градусов", – говорится в сообщении.

В столице завтра также будет тепло, температура воздуха около +12...+13 градусов.

По словам Диденко, погода изменится уже 11 марта, когда начнутся дожди и сильный ветер

"11 марта в столицу придет атмосферный фронт, задождит, посвежеет до +10 градусов. И плюс усилится ветер! Но это все будет в среду, а завтра - сухо и сравнительно тепло", - отметила синоптик.

Фото: Facebook/Наталья Диденко

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее синоптик сообщила, какой будет погода в Украине на день рождения Тараса Шевченко.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 9 марта.