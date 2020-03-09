Число стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 100.

Последним по времени государством, где пациенту был поставлен диагноз COVID-19, стал Бруней. Там коронавирус обнаружили у 53-летнего жителя, который недавно путешествовал в Малайзию.

Ранее сообщалось, что в Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. В результате подавления охраной бунта, вызванного противовирусными мерами, погибли шесть заключенных: трое — в городе Модена на севере страны, еще трое — в других городах. Еще 18 человек получили ранения. В Фодже сбежали 50 преступников.

На сегодняшний день от коронавируса погибли 3,123 человека в Китае и более 700 человек за его пределами.

Ранее "Страна" информировала, что Дональд Трамп призвал американцев не паниковать из-за коронавируса.

Также мы писали, что в Москве зафиксировали три новых заражения коронавирусом.